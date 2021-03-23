4-1'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından son haftalardaki puan kayıplarının getirdiği kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da milli arada yoğun mesai... Son dönemde sık sık, "Gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız" ifadelerini kullanan Abdullah Avcı'nın mesajını alan Bordo-Mavililer harekete geçti, transfer operasyonu şimdiden başladı.

Mali gerçeklere uygun

Başarılı hocadan öncelik verdiği bölgeleri isteyen yönetim, sağ bek, sol bek, sağ kanat ve santrfor cevaplarını aldı. Bunun üzerine çalışmalara start verilirken, gündeme ilk etapta mali gerçeklere uygun 4 isim geldi: sol bek Danny Rose, sağ bek Youssouf Sabaly, sağ kanat Efecan Karaca ve forvet Fode Koita...

3'ünün sözleşmesi bitiyor

Karadeniz ekibi, Sabaly dışında devre arasında transferini gerçekleştiremediği isimlere yöneldi. Rose'un, Tottenham'la, Efecan'ın, Alanya'yla ve Koita'nın da Kasımpaşa'yla sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi Fırtına'nın elini güçlendiriyor. 3 isim için temaslar yeniden başlarken, Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Sabaly'le de ilk kontağın kurulduğu öğrenildi.