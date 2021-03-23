Trabzonspor'da transfer harekatı başladı!
Son dakika Trabzonspor transfer haberi... Sık sık "Gelecek sezonu planlamalıyız" diyen Abdullah Avcı'nın bu mesajını yönetim aldı. Tecrübeli hocadan öncelik verdiği bölgeleri istedi. Avcı, sağ-sol bek, sağ kanat ve forvet yanıtını verdi. Fırtına da uzun süredir gündemlerinde olan Rose, Sabaly, Efecan Karaca ve Koita için harekete geçti.
4-1'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından son haftalardaki puan kayıplarının getirdiği kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da milli arada yoğun mesai... Son dönemde sık sık, "Gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız" ifadelerini kullanan Abdullah Avcı'nın mesajını alan Bordo-Mavililer harekete geçti, transfer operasyonu şimdiden başladı.
Mali gerçeklere uygun
Başarılı hocadan öncelik verdiği bölgeleri isteyen yönetim, sağ bek, sol bek, sağ kanat ve santrfor cevaplarını aldı. Bunun üzerine çalışmalara start verilirken, gündeme ilk etapta mali gerçeklere uygun 4 isim geldi: sol bek Danny Rose, sağ bek Youssouf Sabaly, sağ kanat Efecan Karaca ve forvet Fode Koita...
3'ünün sözleşmesi bitiyor
Karadeniz ekibi, Sabaly dışında devre arasında transferini gerçekleştiremediği isimlere yöneldi. Rose'un, Tottenham'la, Efecan'ın, Alanya'yla ve Koita'nın da Kasımpaşa'yla sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi Fırtına'nın elini güçlendiriyor. 3 isim için temaslar yeniden başlarken, Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Sabaly'le de ilk kontağın kurulduğu öğrenildi.