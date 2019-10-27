Trabzonspor’da Sturridge yoksa Yusuf Sarı var!

Trabzonspor’da Krasnodar karşılaşması öncesinde yapılan son idmanda kasığında ağrılar hisseden ve son anda maç kadrosundan çıkartılan Daniel Sturridge’e yoğun tedavi uygulanıyor.

İngiliz futbolcunun, yarın oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetişmesi adına büyük çaba sarf ediliyor. Ancak 30 yaşındaki oyuncu forma giyemezse alternatifi hazır...

Bu sezon ilk kez Krasnodar karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Yusuf Sarı gösterdiği performansla beğeni kazandı. Ünal Karaman’dan tam not alan 20 yaşındaki oyuncu, Sturridge’in yetişmemesi ihtimalini göz önünde bulundurarak Başakşehir karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor.

Yusuf, ligde son oynanan Gaziantep FK karşısında ağları sarsmış ve Bordo-Mavili formayla ilk golünü kaydetmişti.