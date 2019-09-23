Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge’den kötü haber geldi...

Gençlerbirliği maçında 20, Getafe karşısında ise 45 dakika süre alan 30 yaşındaki futbolcunun, Sivas karşılaşmasına 11’de başlaması bekleniyordu. Ancak tecrübeli oyuncunun, ağrıları yine arttı.

Yapılan kontroller sonucunda deneyimli futbolcunun, sağ ayak aşil tendonunda ödem tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Sturridge, Sivas maçının kadrosundan çıkartıldı.

Hücumda alternatif kalmadı

Yusuf Yazıcı’nın satılması, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban’ın ise sakatlanması sonrasında hücumda alternatifi kalmayan Karadeniz devinde Sturridge’den gelen haberler de can sıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, İngiliz süperstarın yokluğunda yeniden Avdijaj’ı 11’de oynatmayı planlıyor.

Beşiktaş'a karşı sahada

Sturridge’nin çok ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre İngiliz yıldızın aşil tendonunda darbeye bağlı ödem olduğu ve riske edilmemek adına Sivas maçının kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Sturridge’nin gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor.