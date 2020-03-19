UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19’dan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor bu ikilinin vedası sonrası yıllık kadro maliyetini de 126 milyon 157 bin TL’den 104 milyon 857 bin TL’ye indirdi. Trabzon devre arasında da Onazi, Fernandes, Avdijaj ve Fıratcan ile vedalaşıp Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal’le anlaşırken gidenlerle (13.2 milyon TL), gelenlerin (13.5 milyon TL) yıllık kadro maliyeti neredeyse aynı oldu.

TAKIMDA DENGELER KORUNACAK

UEFA ile yapılan görüşmedeki rakamlara tam olarak inen bordo-mavililer, gelir- gider dengesini de önemli oranda sağlamış oldu. Takımda toplam oyuncu gideri 104 milyon 857 bin 400 TL'ye düşen Trabzonspor'un ayrıca iç transferde Filip Novak, Jose Sosa ve Joao Pereira ile de makul rakamlar karşılığında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

KIZI ÇAĞIRINCA KARŞI KOYAMADI!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Obi Mikel'in ayrılık sürecinin perde arkası da ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcunun, İngiltere'de yaşayan kızının kendisini arayarak, "Baba başım ağrıyor, seni istiyorum" demesi ve TFF'nin de maçları oynatma kararının ardından menajerini arayarak, "Ben ailemin yanında olmak istiyorum. Burada dursam da aklım hep orada olacak" dediği öğrenildi.

DA COSTA'DA GERİ SAYIM

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı ve sözleşmesinde, "En az 10 resmi maçta ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır' maddesi bulunan Manuel Da Costa'nın opsiyonun devreye girmesine 3 maç kaldı. 5 lig ve 2 kupa mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki deneyimli stoper, kalan periyotta lig ve kupada toplamda 3 maça daha ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmesi 2020-21 sezonuna kadar uzayacak. Gelecek sezon 450 bin Euro garanti ve 4 bin Euro maç başı ücreti kazanacak.