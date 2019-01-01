Trabzonspor'da stopere son aday: Walker Zimmerman

Savunmaya en az iki takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’da gündeme gelen son isim Walker Zimmerman oldu.

01 Ocak 2019, Salı 12:09 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da stopere son aday: Walker Zimmerman

Savunmaya en az iki takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’da gündeme gelen son isim Walker Zimmerman oldu.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles’ta forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdi.

Bu sezon 31 maça çıkan ve stoper olmasına rağmen 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen ABD’li oyuncu için Bordo-Mavili yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Fırtına dışında Avrupa’dan birkaç talibi daha olan Zimmerman’ın, teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu vurgulandı.

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