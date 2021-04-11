Trabzonspor’da sorunun adı: Gol. Sörloth gittikten sonra Norveçli yıldızın boşluğunu dolduramayan Bordo-Mavililer, skor üretmekte sıkıntı çekiyor. Fırtına, üst üste beraberlikler aldığı son 3 maçta toplam 1 gol atabildi. Sivasspor ve Çaykur Rize ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Kayserispor’la ise 1-1’lik skorla yenişemedi. Söz konusu 3 karşılaşmada rakip kaleye 49 şut denemesinde bulunan Trabzonspor, 21’inde isabet sağladı.

Fakat sadece 1 kez ağları havalandırdı. Fırtına’nın birinci forveti Djaniny’nin 25 lig maçında 5 golü bulunurken, dün sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Afobe’nin 4 golü var. Bordo-Mavililer, ligin ilk 10 takımına bakıldığında en az gol bulan ekip (40) konumunda.