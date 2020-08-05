Trabzonspor’da yeni sezon çalışmaları kapsamında gözler kaptan Jose Sosa’ya çevrildi. Arjantinli orta sahanın takımda kalması isteniyor.

Milliyet'in haberine göre; Sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki oyuncu ile henüz resmi sözleşme imzalanmadı. Ancak hem bordo-mavili yönetim hem de teknik direktör Eddie Newton, yeni dönemde Jose Sosa’nın kadroda olmasına önem veriyor. Gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen Karadeniz ekibinde Sosa’nın liderliği, kaptanlığı ve performansı takımın performansını direkt etkiliyor.

Sosa’ya çok güvenen Eddie Newton, görüşmeler aşamasında yer alıyor ve düşüncelerini paylaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da değer verdiği deneyimli yıldız için olumlu haber bekleniyor Ancak Sosa’yı Arjantin’den Estudiantes kulübü de çok istiyor. İlerleyen yaşı nedeniyle ülkesine dönme fikrine de sıcak bakan yıldız orta saha, ailesi ve kendisi için en doğru kararı verecek.

Ailesiyle de bizzat görüştüğü bildirilen Sosa’nın Trabzonspor’la en azından 1 sene daha devam etme fikrine soğuk bakmadığı fakat Arjantin’e dönme fikrinin de bulunduğu kaydedildi.