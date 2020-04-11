Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi biten Jose Sosa ve Filip Novak ile yeniden anlaşırken, Majid Hosseini için de harekete geçti. Hosseini'nin performansından memnun olan teknik heyet, İranlı futbolcunun 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak. Buna göre 2018’de 2+1 yıllık mukavele yapılan İranlı stoper, önümüzdeki sezon da takımda kalacak. Yönetim kısa zamanda resmen kontratı uzatmayı düşünüyor.

Başarılı oyuncu da takımda kalmayı çok istediğini ifade ederek, "Burada huzurlu ve mutluyum. En büyük isteğim bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olması. Çünkü bunu takım olarak fazlasıyla hak ettik" dedi.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 25 maça çıkan İran'lı stoper, rakip filelere 1 de gol bıraktı.