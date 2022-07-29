Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi bütün takımlara başarılar diledi, ekledi:

'Ciddi bir şekilde hazırlandık, planlarımızı yaptık'

"Samimiyetin, dürüstlüğün olduğu, çok az sakatlığın olduğu ve futbolun iyileştirme gücünün herkese dokunduğu bir sezon olsun. Kupanın olduğu her yerde heyecan ve enerji vardır. Özellikle start verilecek sezon öncesinde yeni bir hikaye yazabilmek ve enerji ile sezona başlayabilmek için Trabzonspor adına çok önemli. Ciddi bir şekilde hazırlandık, planlarımızı yaptık. Sivasspor'a başarılar diliyorum"

'Umarım bunun yarın sonucunu alırız'

Liverpool'da görev almış olan taç antrenörü Thomas Grönnemark'ın takım içerisinde yaptığı çalışmalara değinen Avcı, "Neleri eksik yaptık, neleri daha iyi yapabiliriz diye geçen seneden sonra çalışmalar yaptık. Son 15 senedir çalıştığım kulüplerde kulübü departmanlara ayırıp işin uzmanlarından yardım aldım. Bu anlamda bizlere fazlasıyla katkı sağladılar. 2010 senesinden itibaren taç atışlarında hem hücumda hem de savunmada çalışmalara yaptık. Bunun önemli olduğunu daha önce de söylemiştim. Ekip halinde bunun araştırmasını yaptık. Thomas hoca, analizlerle bunu bize gösterdi. Duran toplarla ilgili birimi de ayıracağız. Kısacası çok faydalı geçti. Uygulamalara başladık ve umarım bunun yarın sonucunu alırız" şeklinde konuştu.

'1 ya da 2 transfer daha yapacağız'

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan tecrübeli futbol adamı, ''Transferlerimizin %95'i bitmiş vaziyette. 1 ya da 2 transfer daha yapacağız.'' ifadelerini kullandı.







