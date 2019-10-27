Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi 2 oyuncudan kötü haber geldi. Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosuna alınmayarak İstanbul götürülmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi." denildi.

İngiliz golcü oyuncu Daniel Sturridge ise kamp kadrosunda yer alan isim oldu. Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Ekuban, Onazi, Abdülkadir Ömür de karoda yer almadı.

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