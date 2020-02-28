Süper Lig’de hafta sonu Çaykur Rizespor’u konuk edecek Trabzonspor, savunma oyuncuları konusunda sıkıntı yaşıyor. Son haftalarda takımın stoperde değişmez oyuncusu olan Arjantinli futbolcu Gaston Campi, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçı sonrası kasıklarında ağrı hisseden Joao Pereira da antrenmanlara katılamazken Da Costa da dünkü çalışmaya çıkmadı. Pereira’nın durumunun değerlendirildiği, Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu, Da Costa’nın ise sakatlığında son durumun bugün netleşeceği belirtildi.

Gözler Hüseyin Türkmen’de

Bir diğer stoper oyuncusu Majid Hosseini de kasıklarındaki ağrıdan dolayı son haftalarda takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde çalışıyor. Devre arasında takıma katılan ancak şu ana kadar bir lig maçında forma giyemeyen Brezilyalı stoper Mesias ise antrenman sonrasında özel olarak çalışarak fiziksel eksiklerini gideriyor. Ligin ilk yarısında takımın savunmadaki değişmez isimlerinden olan Hüseyin Türkmen de son haftalarda yedek kulübesinde yer alıyor.

Nwakaeme’de belirsizlik var

Karadeniz ekibinde savunmanın yanı sıra forvetteki etkili oyuncu Nwakaeme’nin de sakatlığı konusunda belirsizlik sürüyor. Demir Grup Sivasspor maçında arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle oyundan alınan, Beşiktaş maçında ise forma giyemeyen Nwakaeme, henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, sağlık heyetinin sunacağı rapor doğrultusunda, kadroya son şeklini vermeye çalışacak.

Kupadaki Erzurum maçında 90 dakika sahada kalan ve performansı beğenilen Messias, Rize karşısında ligdeki ilk sınavına çıkabilir.

Kupadaki Erzurum maçında 90 dakika sahada kalan ve performansı beğenilen Messias, Rize karşısında ligdeki ilk sınavına çıkabilir.