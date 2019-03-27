Trabzonspor Yönetimi UEFA Lisansı almaya engel ödemeleri yapma konusunda önemli bir adım atıyor. Bordo- Mavililer Cuma günü 55 milyon TL'lik dev bir ödeme gerçekleştirecek. Trabzonspor UEFA lisansı almaya engel olan 80 milyon TL'lik ödemeyi yapmak için kaynak arayışı devam ediyordu.

5 KULÜBE ÖDEME

İlk etapta Hosseini'nin kulübü İstiklal'e, Nwakaeme'nin kulübü Beer Sheva'ya, Sosa ve Kucka için Milan'a, Novak için Midtylland kulübüne ödemeler yapılacak. Bu ödemelerin 20 Milyon TL'ye yaklaştığı belirtildi.

Kaynak: Takvim