Trabzonspor'da lisans krizi çözülüyor

Trabzonspor yönetimi Cuma günü Hosseini, Nwakaeme, Sosa, Kucka ve Novak’ın kulüplerine 55 milyon TL’lik ödeme yapacak. Ayrıca futbolcu alacakları da ödenecek.

27 Mart 2019, Çarşamba 08:27
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Trabzonspor'da lisans krizi çözülüyor

Trabzonspor Yönetimi UEFA Lisansı almaya engel ödemeleri yapma konusunda önemli bir adım atıyor. Bordo- Mavililer Cuma günü 55 milyon TL'lik dev bir ödeme gerçekleştirecek. Trabzonspor UEFA lisansı almaya engel olan 80 milyon TL'lik ödemeyi yapmak için kaynak arayışı devam ediyordu.

5 KULÜBE ÖDEME

İlk etapta Hosseini'nin kulübü İstiklal'e, Nwakaeme'nin kulübü Beer Sheva'ya, Sosa ve Kucka için Milan'a, Novak için Midtylland kulübüne ödemeler yapılacak. Bu ödemelerin 20 Milyon TL'ye yaklaştığı belirtildi.

Kaynak: Takvim

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