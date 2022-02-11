Trabzonspor ’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olan Kouassi, Denizlispor maçında takımın en iyisiydi. Bordo-Mavili formayı ilk kez Türkiye Kupası’nda giyen Fildişili futbolcu, oyun tarzıyla adeta Yattara’yı anımsattı. Hızı ve driplingleriyle rakip oyunculara zor anlar yaşatan 27 yaşındaki yıldız, galibiyet golünü hazırlayıp, ağlara gönderen isimdi. Öncesinde Puchacz’in ortasında da fileleri havalandıran Kouassi’nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Trabzonspor’un yeni hücumcusu ilk maçında tam not aldı. Gelecek adına taraftarları fazlasıyla heyecanlandıran Kouassi, ligdeki şampiyonluk mücadelesinde hamle oyuncusundan fazlası olabileceğini gösterdi.