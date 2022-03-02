Trabzonspor 'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerine devre arasında transfer ettiği Kouassi, Nwakaeme ile girdiği forma rekabetinde geride kalmıştı. Afrika Kupası dönüşü yeni yeni forma bulmaya başlayan Fildişili oyuncu ligde ilk 11'de başlayamamıştı.

28 yaşındaki oyuncu kupada Denizil'den sonra Antalya karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıktı. Fildişili oyuncu 62'de Bakasetas'ın direkten döndüğü topunu tamamladı, meşin yuvarlak bir kez daha direkten döndü.