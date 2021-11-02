Ocak ayı transferi için şimdiden çalışmalara start veren Trabzonspor Yönetimi, Milli arada teknik direktör Abdullah Avcı ile detaylı bir toplantı gerçekleştirecek. Tecrübeli hoca, Gervinho’nun sakatlığı sonrası mutlaka kaliteli bir kanat istiyor. Sol beke de takviye yapılacak. Kanat transferinde Avcı’nın önceliği ise Cristian Tello. Tecrübeli hocanın yaz döneminde de listesinde yer alan Tello, Real Betis’te düzenli forma giyemiyor ve mutlu değil. Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi önemli kulüplerde forma giyen 31 yaşındaki yıldızın kontratı sezon sonunda bitiyor.

Barcelona’nın payı var

Avcı, İspanyol futbolcu için tekrar nabız yoklanmasını istedi. Oyuncunun bonservisinin yüzde 25’lik bölümü, eski kulübü Barcelona’da bulunuyor. Dolayısıyla önce maliyet araştırması yapılacak. Tello’nun yanı sıra Visca ve Efecan Karaca da Fırtına’nın radarında.