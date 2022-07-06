Trabzonspor , yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya kampının üçüncü gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabah antrenmanında Edin Visca hafif sakatlık yaşarken, Denswil ve tedavisi süren Serkan bugün idmana çıkmadı.

Süper Lig ’de 2022-23 sezonu hazırlıklarına Slovenya’da devam eden Trabzonspor, yurt dışı kampının üçüncü gününü tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular ısınma koşusu, dinamik stretching, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından geniş alan oyunları ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Visca hafif sakatlık yaşadı

Sabah antrenmanında sağ ayağında hafif sakatlık yaşayan Edin Visca sahada kısa süreli tedavi gördü. Sakatlığı ciddi olmayan Visca akşam idmanına katıldı. Sabah idmana çıkmayan Abdülkadir ve Kerem akşam idmanında takım arkadaşlarıyla çalıştı. Denswil ve tedavisi devam eden Serkan Asan kampın üçüncü gününde idman yapmadı.

Berat Özdemir gazetecilerin sorularını yanıtlayacak

Trabzonspor, Slovenya’daki yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.30’da yapılacak tek idmanla devam edecek. Trabzonspor Berat Özdemir idman öncesinde saat 11.00’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

DHA



