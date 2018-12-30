Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jose Sosa’dan iyi haber geldi.

Trabzonspor'da yaklaşık 2 haftadır takımdan uzak kalan Arjantinli süperstar, tam olarak hazır olmasa da kendisini iyi hissettiğini ve Antalya kampında yer almak istediğini teknik heyete bildirdi.

33 yaşındaki futbolcunun, bu özverisi teknik heyeti memnun ederken, yıldız oyuncunun geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Toure’de sorun yok

9 günlük kampın son günlerinde takıma katılması beklenen tecrübeli oyuncunun, ikinci yarının ilk maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi ise oldukça zor gözüküyor.

Yine Beşiktaş maçında sakatlanan ve 2-3 haftalık tedavi süreci bulunan Zargo Toure’nin ise takımla beraber Antalya kampına gideceği öğrenildi.