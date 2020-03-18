Trabzonspor’da John Obi Mikel’in bileti kesildi

Trabzonspor’da şok bir ayrılık yaşandı. Bordo-Mavili ekip, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Corona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanması kararlaştırılınca duruma tepki gösteren Mikel, bu ortamda futbol oynamak istemediğini belirtip sezonun iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Çimşir: Kafası karışık

İleriye dönük alacaklarından vazgeçen Mikel, sosyal medya hesabında, “Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Pazar günü oynanan Başakşehir karşılaşmasında 21 kişilik kadroya alınmayan 32 yaşındaki yıldızın bu açıklamalarıyla ilgili olarak teknik direktör Hüseyin Çimşir, “Kafasının karışık olduğu ortada. Açıklamaları ne kulübü ne de takımı bağlar” demişti.

Sturridge de gitmişti

Trabzonspor Yönetimi, 2 Mart’ta bahis oynadığı gerekçesiyle ceza alan Daniel Sturridge’in de sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.