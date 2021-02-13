İmza töreninde ilk olarak söz alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3 transferin de teknik direktör Abdullah Avcı’nın direkt isteği doğrultusunda yapıldığını vurguladı. Gelir gelmez üç oyuncudan verim aldıklarını belirten Başkan, “İlk olarak Yunus’tan başlayalım... Almanya’da almış olduğu çok önemli bir ücretten fedakârlık edip, neredeyse üçte birine gelmeyi kabul etti. Bu da Yunus’un başarıya ve futbola ne kadar arzulu olduğunun göstergesi. Trabzon’da, A Milli Takım’daki formunu yeniden yakalayacağına eminim” dedi.

3 isimden de övgüyle bahseden Ağaoğlu, “Biz sadece 3 futbolcu değil, aynı zamanda çok karakterli, ahlaklı üç atlet transfer ettik. Mesela Bakasetas transferi de ilginç bir süreçti. En büyük pay sahibi kendisi. Trabzonspor’da oynama isteği ve arzusu, bu transferin gerçekleşmesinde önemli faktördü. Geldi, hiç yabancılık çekmedi” ifadelerini kullandı.

‘Canımı acıttı ama...’

Pandemi nedeniyle futbol ekonomisinin bir çıkmaz içerisinde olduğunu vurgulayan Başkan, “Belki de yönetim süremiz içerisinde en fazla bonservis bedeli ödediğimiz bir dönemi yaşadık. 5,5-6 milyon Euro gibi Trabzonspor için çok önemli bir rakam. Fakat şundan adımız kadar eminiz ki bu oyuncular ödemiş olduğumuz miktarın çok üzerinde değer ifade eden oyuncular. Bonservis parası ödemek her zaman benim canımı acıtır, hiç hoşuma gitmeyen bir şeydir. Ama oyuncularımız, ödemiş olduğumuz bonservis bedelinden çok daha değerli. En önemli şey ise biz 5,5 milyon Euro’yu Türk futbol endüstrisi içerisinde tuttuk. Bu para dışarıya gitmedi. Bu para Gençlerbirliği ve Alanyaspor’a gitti” diye konuştu.

Berat: Hâlâ çok heyecanlıyım

Gençlerbirliği’nden kadroya katılan Berat Özdemir, “Öncelikle Başkanım ve sonra Abdullah hocama teşekkür ediyorum. Transfer haberini ilk aldığım andaki kadar heyecanlıyım. Hâlâ evden çıkıp antrenman için tesislere gittiğimde bunu yaşıyorum. Trabzon halkı beni de Yunus ağabey ve Bakasetas’ı karşıladığı gibi karşıladı. Şu anda güzel bir havamız var, galibiyetler alıyoruz ve umarım bu da devam edecek. Trabzon halkının yüzünü kara çıkarmamak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” açıklamasında bulundu.

Yunus: Doğru yerdeyim

Yunus Mallı, “Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beni çok iyi karşıladılar. İnşallah Trabzonspor’a layık olmak için var gücümle çalışacağım. Ülkeme gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Güzel bir süreç olacağına yürekten inanıyorum. Almanya doğumlu olsam da Karadenizliyim. Mutluyum, istekliyim, heyecanlıyım. İnşallah potansiyelimi tekrar canlandıracağım ve futboldan tekrar keyif alacağım. Allah utandırmasın” diye konuştu.

Bakasetas: Hep hayalim buydu

Gelir gelmez takıma katkı sağlayan ve son iki maçtır attığı gollerle yıldızlaşan Bakasetas, “Trabzonspor gibi büyük kulübün parçası olmaktan ve burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Gençken hep hayalim, kupalar kazanan bir takımın parçası olmaktı. Buraya geldiğim ilk andan itibaren, kulübün sıcaklığını hissettim. Ben de saha içinde ve saha dışında elimden gelenin en iyisini yapıp hepinizi gururlandırabilmek ve mutlu etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.