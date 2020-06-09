26. haftayı zirvede tamamlayan Trabzonspor, lige yine bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. Deplasmanda oynayacağı kritik Göztepe maçına kilitlenen Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Hüseyin Çimşir sahaya süreceği ilk 11’i büyük oranda belirledi. Sadece 1-2 mevkide ufak belirsizlikler var. Çimşir’in en dikkat çeken kararı, Göztepe karşısına çift forvet çıkacak olması. Sörloth ile Ekuban’ı son antrenmanlarda birlikte görevlendiren genç çalıştırıcı, Ekuban’ı bir adım geride düşünüyor. Sörloth’a göre orta alana daha yakın olan Ekuban’ı arkadan Sosa-Abdulkadir Parmak ikilisinin desteklemesi bekleniyor. Lige verilen arada dizinden operasyon geçiren Ndiaye her ne kadar sakatlığın etkisinden kurtulmuş olsa da, Abdulkadir Parmak şimdilik bir adım önde.

Kanatlar belli...

Sağ kanatta Abdülkadir Ömür, sol tarafta Nwakaeme’nin yeri garanti. Aynı şekilde savunma beklerinde de forma yine Novak ile Pereira’nın. Stoperde ise Hüseyin Türkmen ile Da Costa arasında rekabet var. Campi’ye çok güvenen Çimşir, onun yanında bu ikiliden birine formayı verecek.

Safa Can Konuksever