Trabzonspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculardan biri de Sosa. Ünal Karaman döneminde kaptanlık görevine getirilen ve orta alanda da zaman zaman farklı görevlerde kullanılan Arjantinli, adeta profesyonel hayatının altın çağını yaşıyor. Bu tablo sebebiyle Tangocu’nun Bordo-Mavili takımda kalması için yönetim ile teknik heyet fikir birliği yapmış durumda. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı fedakarlıklar yapması gerekiyor.

Sosa mutlu ama...

Sosa, Trabzon’da mutlu ve özellikle Ahmet Ağaoğlu dönemindeki planlamadan, ödemelerin zamanında yapılmasından çok memnun. Böylece kendisini sadece saha içine konsantre etmeyi başaran 34 yaşındaki futbolcu, yine de son sözleşmesi olduğu için yok pahasına imza atma niyetinde değil. Zira özellikle ülkesinden de teklifler aldığı biliniyor. Elbette önceliği Trabzonspor’un sunacağı şartlar olacak ama arada uçurum olursa işin rengi değişebilir.

Başkana emanet

Arjantinli oyuncunun durumuyla bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yakından ilgileneceği gelen haberler arasında. Deneyimli orta sahaya takımın en yüksek garanti ücretinin verilmesi planlanıyor. Bu da son yıl alacağı olan 3 milyon 250 bin Euro’ya denk geliyor. Ancak bu rakama başarı bonuslarının eklenmesi de gündemde. Tarafların devre arasında bu işi bitirmeyi planladığı ve ikinci yarıya kafa rahatlığı ile girmeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.

MİNİ YORUM (Serhat Demirtaş)

Bu Sosa’ya değer

Muharrem Usta döneminde alınırken rakamıyla tartışılan Sosa, zaman içinde öyle bir çıta yükseltti ki, artık şu an kimse google’de KAP+Sosa diye arama yapıp parasını merak etmiyordur! Çünkü kaptanlığı ile saha içinde ve dışında örnek, futboluyla ise takımın vazgeçilmezi olmayı başardı Arjantinli. Varlığı yokluğu bu kadar fark eden oyuncu sayısı bırakın Trabzonspor’u, Süper Lig’de bile azdır.

Eğer aynı şekilde yönetilmeye devam eder, kafası sadece futbolla meşgul olursa aynı verim alınır ki, o zaman yine parası ikinci plana düşer. Tabi ki astronomik ücretlerden bahsetmiyoruz ama en azından son yıl ücreti olan 3.5 milyon Euro’ya yakın rakamlar şu an için oyununun karşılığı seviyelerdedir.

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