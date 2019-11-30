Trabzonspor’da gözler Sturridge’te

Trabzonspor’da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan Daniel Sturridge, dün takımla çalıştı.

3 haftadır forma giyemeyen ve hafta başından bu yana bireysel olarak çalışan İngiliz süperstar, dün dar alanda oynanan maçta klasını konuşturdu. Hırslı ve istekli görüntüsü ile dikkat çeken 30 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle dikkat çekti. Takım arkadaşları da yıldız oyuncuyu tutmakta bir hayli zorlandı.

Son karar maç saatinde

Sturridge performansıyla adeta Galatasaray maçı öncesinde ‘hazırım’ mesajı gönderdi. Tecrübeli futbolcunun, idmanda ortaya koyduğu oyun, teknik heyeti de oldukça memnun etti. Bugün yapılacak antrenmanda da Sturridge’nin performansını yakından takip edecek olan Karaman, son kararını maç saatinde verecek.