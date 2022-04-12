Trabzonspor 'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin son haftalardaki düşen formu nedeniyle gözler yedek kulübesine çevrildi. Son maçlarda daha fazla süre bulan Jean Kouassi takıma adapte olurken, cuma günü oynanacak Karagümrük karşılaşması öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatifleri arasına girdi.

İlk 11'deki yerini korumak isteyen Nwakaeme'nin bu haftaki performansıyla daha iyi bir görüntü ortaya koyması beklenirken, teknik ekibin de böyle bir değişimi kendi içerisinde değerlendireceği öğrenildi. Devre arasında Çin ekibi Wuhan Zall'dan alınan 27 yaşındaki Kouassi, bordo- mavili forma ile ligde 6, kupada ise 2 maçta şans bulurken tek golünü Türkiye Kupası'nda 2-1'lik Denizlispor mücadelesinde kaydetmişti. (Sabah)