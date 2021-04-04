Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç kaybetmeyen Trabzonspor, Sivas’ta da yenilmedi. Namağlup serisi 13 maça çıkan Karadeniz ekibi, ligdeki en uzun deplasman serisine sahip takım. Salı günü Kayserispor’u evinde ağırlayacak olan Trabzonspor, sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi, üst üste oynayacakları iki maçı kazanıp, zirve yarışında takibe devam etmek.