Trbzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı kamp kafilesi belli oldu.
Trabzonspor'un Denizlispor maçı kadrosunda Daniel Sturridge ve Ekuban yer almadı.
Kafilede şu oyunculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
MAJID HOSSEINI
GASTON CAMPI
ATAKAN GÜNDÜZ
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
FILIP NOVAK
ABDURRAHİM DURSUN
JOHN OBI MIKEL
DOĞAN ERDOĞAN
JOSE SOSA
CAFER TOSUN
BADOU NDIAYE
ABDULKADİR PARMAK
ANTHONY NWAKAEME
SAFA KINALI
YUSUF SARI
MUHAMMET AKPINAR
ALEXANDER SORLOTH