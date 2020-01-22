Trabzonspor'da Daniel Sturridge ve Ekuban yok!

Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosunda Daniel Sturridge ve Ekuban yer almadı.

22 Ocak 2020, Çarşamba 14:05 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Daniel Sturridge ve Ekuban yok!

Trbzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı kamp kafilesi belli oldu.

Trabzonspor'un Denizlispor maçı kadrosunda Daniel Sturridge ve Ekuban yer almadı.

Kafilede şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

MAJID HOSSEINI

GASTON CAMPI

ATAKAN GÜNDÜZ

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

FILIP NOVAK

ABDURRAHİM DURSUN

JOHN OBI MIKEL

DOĞAN ERDOĞAN

JOSE SOSA

CAFER TOSUN

BADOU NDIAYE

ABDULKADİR PARMAK

ANTHONY NWAKAEME

SAFA KINALI

YUSUF SARI

MUHAMMET AKPINAR

ALEXANDER SORLOTH

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