12 haftalık periyotta 36 puanın 30’unu toplayan ve namağlup zirvede yer alan Trabzonspor , yarın Gaziantep FK maçıyla lige dönüş yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, 5 haftalık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Milli oyuncuların takıma katılmasının ardından tamamen taktik provalara geçen tecrübeli hoca, ilk 11 konusunda denemeler yapıyor. Avcı, Cornelius - Djaniny ikilisini dünkü idmanda birlikte oynattı. Djaniny’yi sağ kanatta, Cornelius’u da ileri uçta kullanan başarılı çalıştırıcı, bu planda Abdülkadir Ömür’ü 10 numara rolünde görevlendirecek. Arkalarında ise Hamsik-Berat ikilisine forma verecek. Akyazı’da, 40 bin Trabzonsporlunun desteğiyle rakibi baskı altına almayı hedefleyen Avcı, hücumcu bir kadro sahaya sürmeyi düşünüyor.

Kesin karar bugün

Ancak henüz kesin karar verilmedi. Avcı, son taktik idmandaki performansa göre 11’i netleştirecek. Eğer tek forvetle çıkılırsa, santrfora Djaniny’nin geçmesi, Abdülkadir Ömür’ün de sağ kanatta oynaması bekleniyor. Bu durumda, Hamsik daha ofansif bir rol üstlenecek. Berat’ın yanında da Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Siopis görev yapacak.

Safa Can Konuksever