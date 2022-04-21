Parma formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta 1 gol atabilen Andreas Cornelius, Trabzon’da kendini buldu. Sergilediği perfomansla Kopenhag günlerini hatırlatan Danimarkalı yıldız, Kayserispor maçında attığı golle Türkiye Kupası’nda final kapısını araladı. Ligde 13, Türkiye Kupası ve Avrupa’da da 1’er kez rakip fileleri havalandıran ‘Kuzey’in Yeni Kralı’ toplamda 15 gole ulaştı. Performansından dolayı mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki santrfor, “Çok iyi oyunculara sahip bir takımız. Ben de takımın kalitesine ayak uydurabiliyorum ve bunun için memnunum. Böyle futbolcularla oynamak büyük zevk. Adana Demirspor maçında da golümü atıp, devamını getirmek istiyorum. Şampiyonluk avuçlarımızın içinde. Sadece uzanıp almamız gerekiyor” dedi.

Rekoru ligde 18 gol

Bir önceki sezon Serie A’da 12 gol attığı Parma dönemini geride bırakan Cornelius, 2016-2017’de de Kopenhag’da çıktığı lig maçlarında 12 kez rakip ağları sarsmıştı. Başarılı forvetin lig bazında en çok skor ürettiği sene, Kopenhag’da 18 gol kaydettiği 2012-2013 sezonu.