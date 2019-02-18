Süper Lig’de sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu başarılı iç saha performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, ikinci yarıda ise bu konuda tam tersi bir görüntü sergiliyor! 17 haftanın sonunda Trabzon’da oynadığı 9 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan, sadece 1 mağlubiyet yaşayarak topladığı 20 puanla ilk yarının en başarılı takımı olan Bordo- Mavililer, dün 22. hafta maçında Medical Park Stadyumu’nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-0’lık skorla kaybederek düşüşünü sürdürdü.

Sadece 1 kez...

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçın 3’üne evinde çıkan Bordo-Mavililer, sadece 1 kez Trabzon’dan galip ayrılabildi. 20. haftada Ankaragücü’yle oynanan karşılaşmada Hugo Rodallega’nın golüyle sahasından 3 puanla çıkmayı başaran Fırtına, 4-2’lik Başakşehir mağlubiyetinin ardından dün de Alanyaspor’a 2-0 kaybetti ve evinde elde ettiği başarısını arattı.

Taraftarı üzdü...

Bordo-Mavililer, iç saha performansına ek olarak ikinci yarıda da beklentilerin altında bir görüntü sergiliyor. Sezonun ilk yarısını 29 puanla lider Başakşehir’in ardından ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, dönemin ikinci bölümünde çıktığı 5 karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve bir galibiyet aldı. İkinci yarıda sadece 4 puan toplayabilen Ünal Karaman’ın takımı, taraftarı üzdü.

Neden Rodallega?

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma 49. dakikada hareketlendi. Hakem Suat Arslanboğa, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına ise Süper Lig’de kullandığı 6 penaltının 3’ünü kaçıran Hugo Rodallega geçti. Kolombiyalı oyuncu beyaz noktada panenka vuruşunu denedi ancak topu üst direğe nişanladı. 33 yaşındaki oyuncu dönen topu tamamlasa da kurallar gereği gol geçersiz sayıldı ve Arslanboğa endirek serbest vuruş kararı verdi. Futbol kamuoyu ise Jose Sosa ve Yusuf Yazıcı gibi isimler varken, Türkiye kariyerinde kullandığı 7 penaltının 4’ünü gole çeviremeyen Rodallega’nın, neden penaltı kullandığını konuştu.