Anastasios Bakasetas fark yaratmaya devam ediyor... Geçen sezonun devre arasında Alanyaspor ’dan transfer edilen Yunan yıldız, dün eski takımına karşı sahadaydı. Bu sezon çıktığı 6 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans gösteren ve hep kritik anlarda sahneye çıkan Bakasetas, yine asist yaptı. Cornelius’un golünde adrese teslim bir orta açan Bakasetas, 7 lig karşılaşmasının 6’sında skora katkı sağlamış oldu. Berat Özdemir çıktıktan sonra orta sahada defansif olarak da müthiş bir mücadele ortaya koyan Bakasetas, 85. dakikada yerini vatandaşı Siopis’e bıraktı.

‘Pes etmedik ama...’

Kaçan galibiyet nedeniyle maçın ardından üzgün olan Bakasetas, “Galibiyet için elimizden geleni yaptık. Pozisyonlar bulduk. 10 kişi kaldıktan sonra da pes etmedik fakat olmadı. Taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. Kayserispor maçını kazanıp, milli araya daha iyi girmek istiyoruz” dedi.