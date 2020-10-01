Yönetimin haftalardır getirmeye çalıştığı Erik Sviatchenko düğümü bugün çözülecek. Trabzonspor, hem 28 yaşındaki stoper hem de kulübü Midtjylland ile son kez masaya oturacak. Listenin 1 numarası olan Sviatchenko konusunda sıkıntı çıkarsa, alternatif hazır. Bordo Mavililer, Lewis Baker gibi bonservisi Chelsea'de bulunan Jake Clarke-Salter ile söz kesti. Yıllarca Chelsea'de görev yapan teknik direktör Eddie Newton'un da Salter ismine soğuk bakmadığı öğrenildi. 23 yaşındaki ve 1.88 boyundaki solak stoper, şimdilik bekletiliyor. İngiliz savunmacı geçen sezon Championship ekibi Birmingham'da kiralık oynamış, 23 maça çıkmıştı.