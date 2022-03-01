Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden ve yarı finale yükselen Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 85. dakikada sakatlanan ve pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi oyunu sedyeyle terk eden Vitor Hugo'nun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, ''Hastaneye gitti, MR’ı çekilecek. O anlamda Keyfim kaçık. Mevkisi olarak sıkıntılı olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama Hugo’ya üzüldük. Teknik adam olarak takıldığım şeyler olabiliyor. Basit oynamamız gereken yerde geçiş yedik, bunun da bedeli Hugo oldu. Sağlık bilgisi gelsin ona göre hareket ederiz'' dedi.

Antalyaspor'un ligin kaliteli takımlarından olduğuna değinen Avcı, ''Antalyaspor ile ligin ilk yarısında müsabaka yapmıştık. Nuri hoca geldikten sonra değişen oyuncular ve formasyonla beraber ligin kaliteli, sahanın içinde savunan ve hücumda planları olan bir takıma karşı oynadık.'' dedi ve ekledi:









'1-0 giderken belki biraz daha koparabilirdik'

''Lig başka, burası başka ve içeride oynuyoruz. Üçüncü bölgede oyun kurma organizasyonları vardı. İlk yarıda gol bulduk, direkten dönenler var. İlk yarı itibariyle oyunu biraz daha elimize alabilirdik. İkinci yarıda baskıya devam etmek istedik ama baskının kırıldığı anlarda tekrar ikinci bölgede toparlanma, merkezi kapatma ve kenara yönlendirme planımız vardı. Bunu zaman zaman uyguladık. Oyun geçişlerden ikinci yarı itibariyle çok top kayıpları yaptık. 1-0 giderken belki biraz daha koparabilirdik. 4-5 maçtır belki 10-11 tane gol attık ama 8-9 tane topumuz direkten döndü. Uğurcan’ın devreye girdiği 1-0 iken harika bir kurtarış var.''

Tüm kupalara talip olduklarının altını çizen tecrübeli futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:

''Trabzon bu kupayı en son 2 sene önce kazandı. Bu sene hepsine talibiz. Bugün bu önemli ayaklarında bir tanesiydi. Taraftarımız bugün yine doldurdu ve bize destek oldu. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. Hafta sonu ve bugün yüksek şiddette maçlar oynadık, Kayserispor maçının ikinci yarısında sezonun kilometresi en yüksek çıkan verilerin olduğu bir müsabakaydı. Yıpranarak çıktığımız bir müsabakaydı. Sonraki ölçümlerle beraber sakatlanma riski ve yorgunluk ölçümleriyle beraber bugünkü planlamayı buna göre yaptık. Oyuncular doğru reaksiyon verdiler. Antalyaspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.''

'Fenerbahçe ile Trabzonspor ilk defa karşılaşmıyor'

Avcı, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için de “Fenerbahçe ile Trabzonspor ilk defa karşılaşmıyor. Bir lig müsabakası olacak. Hafta sonu itibariyle keyif yaparak, eğlenerek, en iyi şekilde zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanacağız. Yarın antrenman yapacağız, ertesi gün dinleneceğiz. Çok yoruluyoruz. Bu sene her şeyi kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.







