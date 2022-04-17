Karagümrük beraberliğiyle kazanma hasreti 4 maça çıkan Trabzonspor ’da, karşılaşmanın ardından oyuncular üzgündü. İkinci yarıdaki müthiş tempoya ve rekor istatistiklere rağmen 2. golü atamayan Bordo-Mavililer 1 puana razı oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı ise soyunma odasında yaptığı konuşmayla havayı tersine çevirdi. Ligde 11. kez geriden gelip, maçı çevirdiklerini hatırlatan tecrübeli hocanın “Kazanmak için her şeyi yaptınız, sahaya karakter koydunuz. İkinci yarıdaki futbol için hepinizi tebrik ediyorum. Pozisyonlara girdik, önemli fırsatlar yakaladık ancak bazen olmayınca olmuyor. Moral bozacak bir şey yok. Rahat olun. Lideriz ve şampiyonluğa gidiyoruz. Hedefimize ulaşmaya 4 puan kaldı. Size güveniyorum. İkinci bölümde tam anlamıyla şampiyon gibi oynadık. Kazanma arzunuzdan çok memnunum. Bunu devam ettirelim yeter” dediği öğrenildi.

Tüm istatistikleri katladı

Basın toplantısında da şampiyonluğa dair en ufak bir kaygılarının olmadığını belirten Avcı, “Endişemiz yok. Kimse algı yaratmasın. İkinci yarıda, son zamanlardaki en iyi oyunumuzu oynadık” ifadeleri kullanırken, rakamlar da hocanın sözlerini destekledi. İkinci devrede tüm istatistiklerde fark yaratan Trabzonspor, 0.59 olan gol beklentisini 2.92’ye çıkardı. Orta sayısını 2’ye katlayan, rakip ceza sahasında tam 30 kez topla buluşan Bordo-Mavili takım, 22 şut denemesi yaptı. Ancak 1 gol atabildi.