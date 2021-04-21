Trabzonpsor'un Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny."

EKUBAN 2 MAÇ SONRA 11'DE

Bordo-mavili ekipte Galatasaray karşısında Caleb Ekuban 11'deki yerine döndü. Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçta görev alamayan Ganalı futbolcu, Galatasaray karşısında 11'de başladı. Bordo-mavili ekip, Ekuban'ın görev almadığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ayrıca diğer bir kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın kart cezası nedeniyle görev alamadığı karşılaşmada Ekuban'ın sakatlığının geçmesi teknik heyeti de oldukça sevindirdi.

OLGUCAN KALKAN - MESUT IŞIK - İBRAHİM MAŞE / İSTANBUL,(DHA)-





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