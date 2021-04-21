Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 3 değişiklik
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Hatayspor ile 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Hosseini'nin yerine kırmızı kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo, Abdülkadir Parmak'ın yerine Berat Özdemir, kart cezalısı Yusuf Sarı'nın yerine ise sakatlığını atlayan Caleb Ekuban'ı sahaya sürdü.
Trabzonpsor'un Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny."
EKUBAN 2 MAÇ SONRA 11'DE
Bordo-mavili ekipte Galatasaray karşısında Caleb Ekuban 11'deki yerine döndü. Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçta görev alamayan Ganalı futbolcu, Galatasaray karşısında 11'de başladı. Bordo-mavili ekip, Ekuban'ın görev almadığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ayrıca diğer bir kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın kart cezası nedeniyle görev alamadığı karşılaşmada Ekuban'ın sakatlığının geçmesi teknik heyeti de oldukça sevindirdi.
OLGUCAN KALKAN - MESUT IŞIK - İBRAHİM MAŞE / İSTANBUL,(DHA)-