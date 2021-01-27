İlk yarının son anlarında Mehmet Topal ile olan ikili mücadelesinde ayağının kaymasıyla kasığında çekme olan Abdülkadir Parmak oyuna devam edemedi ve yerini Lewis Baker'a bıraktı. Bordo Mavililer'de iç sahada son oynanan Süper Lig maçında da Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırılmıştı.

Abdülkadir Parmak ise sahayı sedyeye gerek duymadan kendi çıkarak terk etti.





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