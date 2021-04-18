Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, 3 ay sonra

Trabzonspor’da 19 Ocak’taki Konyaspor maçında ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür, sahalara döndü. Yaklaşık 10 gündür takımla çalışan genç yıldız, 89. dakikada oyuna girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny’nin yerine Abdülkadir’i görevlendirdi. Başarılı futbolcu yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıkmasına rağmen beklentilerin üstünde bir görüntü sergiledi. Trabzonspor’un hocası, çarşamba günü oynanacak Galatasaray derbisinde öğrencisine daha çok süre vermeyi düşünüyor. Abdülkadir gibi Kamil Ahmet Çörekçi de uzun bir süre sonra formasına kavuştu, ikinci yarıda oyuna girdi.