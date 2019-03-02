Transfer yasağının kaldırılmasının ardından yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmenin hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da sadece 4 oyuncunun sözleşmesi bitiyor.

Sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi, sol bek Luis İbanez, forvet Hugo Rodallega ile Leeds’ten kiralanan hücum oyuncubu Caleb Ekuban Süper Lig’de sezonun bitimiyle birlikte serbest kalacaklar.

Ayrıca sözleşmesi bulunsa da devre arasında kulüp bulması istenen sol kanat Olcay Şahan da ayrılabilir.

Yönetimin Rodallega ve Ekuban’ın Caleb Ekuban kalmasını istediği gelen bilgiler arasında.