Trabzonspor’da 3 yıldız cezalı

Trabzonspor ’da tam 5 isim Beşiktaş derbisine ceza sınırında çıkmıştı. Bu oyunculardan Bakasetas, Siopis ve Djaniny ikinci yarıda sarı kart gördüler. 3 yıldız, önümüzdeki hafta Gaziantep FK karşılaşmasında takımı yalnız bırakacaklar. Özellikle hem Siopis hem de Bakasetas’ın yokluğunda orta alanda Abdullah Avcı’yı zorlu tercihler bekliyor. Hamsik uzun bir aradan sonra döndüğü için 11’de başlayıp başlamayacağı merak konusu.

2 oyuncu hata yapmadı

Kart sınırındaki diğer oyunculardan Denswil ile Nwakaeme ise gergin maçta hata yapmadılar. Dünkü kritik 90 dakikada cezası nedeniyle forma giyemeyen Bruno Peres, Gaziantep deplasmanında sağ beke dönecek, Dorukhan ise orta sahaya dönecek.