Kurzawa, Cresswell, Augustinsson derken Fırtına’ya bir sol bek daha önerildi: Cristian Ramirez... Krasnodar forması giyen 27 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, menacerler aracılığıyla Trabzonspor ’a teklif edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özel izin alan ve uzun süredir takımıyla antrenmanlara çıkmayan Ramirez, Krasnodar Kulübü’nden ayrılacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Ramirez ismine sıcak baktığı öğrenilirken, bonservisiyle ilgili belirsizliğin ortadan kalkması bekleniyor. Ramirez, Rus ekibiyle 2025’e kadar kontratı bulunmasına rağmen kesinlikle Krasnodar’da kariyerine devam etmek istemiyor. Avcı’nın kesin kararına göre sol bekte rota tamamen Ramirez’e dönebilir.