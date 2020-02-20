Trabzonspor’a Nwakaeme müjdesi

Beşiktaş karşılaşmasına kilitlenen Trabzonspor’a Anthony Nwakaeme’den güzel haber...

Sivasspor maçında sakatlanan ve riske edilmeyip oyundan alınan Nijeryalı yıldızın adalesinde problem olduğu açıklanmıştı. Tecrübeli futbolcunun MR’ı dün çekildi ve korkulan bir durumun olmadığı tespit edildi. MR’ın ardından hemen idmana katılan Nwakame, takımdan ayrı çalıştı. Yıldız kanat, duruma göre bugün de özel program dahilinde çalışacak, son taktik antrenmanda ise yüzde 90 yer alacak.

Kart cezası nedeniyle 2 hafta önceki Fenerbahçe mücadelesini kaçıran Nwakaeme, kritik Beşiktaş karşılaşmasını kesinlikle kaçırmak istemiyor. Dünkü antrenmanda moralli görüntüsüyle dikkat çeken başarılı futbolcunun durumuyla ilgili kulüpten de açıklama yapıldı. Maça yetişmesinin yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

Son 4 maç, 4 gol

Çimşir’in Beşiktaş’a karşı en önemli hücum kozu Nwakaeme olacak. Özellikle Beşiktaş’ın kanatlarda sıkıntı yaşadığını göz önünde bulunduran genç hoca, Nwakaeme’nin sol taraftan rakibi çökerteceğini düşünüyor. Çıktığı son 4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 de asist yapan Nijeryalı oyuncu bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.