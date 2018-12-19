Fırtına’da ilk 11’in değişilmezlerinden olan Zargo Toure ile kaptanlık pazubandını taktıktan sonra uçuşa geçen Jose Sosa’dan kötü haber geldi.

Beşiktaş maçında Atiba ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Arjantinli süperstarın sol bacak kas grubunda ikinci derecede yaralanma tespit edildi. Tedavisine başlanan Sosa’nın 4 ila 6 hafta arasında takımdan uzak kalacağı açıklandı.

Devreyi kapattılar

Sakatlığına rağmen kritik Beşiktaş maçını tamamlayan Senegalli stoper Toure’nin ise çekilen MR’ında sol ön uyluk kasında birinci derecede kas yaralanması saptandı. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecinin 2-3 hafta süreceği belirtildi.

İki oyuncu da sezonun ilk yarısını kapatırken, Toure’nin ikinci devrenin ilk maçı olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor. Sosa’nın ise bu zorlu maçta forma giyebilmesi için sağlık ekibinin seferberlik ilan edeceği de gelen haberler arasında.