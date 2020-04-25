Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Hilal'in Sırp teknik direktörü Vladan Milojevic, Suriyeli oyuncu Ömer-Al-Soma'nın yanına Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Haberde, Al-Hilal'in Karadeniz temsilcisi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ganalı yıldız için 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca, Suudi Arabistan kulübü bir başka Trabzonsporlu oyuncu Anthony Nwakaeme'yi de kadrosuna katmak istiyor. Bordo-Mavili takım Nwakaeme için 12-13 milyon Euro arası bir bedel istiyor.

2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Nijeryalı oyuncu; bu sezon forma giydiği 37 maçta 13 gol ve 11 asist kaydetti. 26 yaşındaki Ekuban ise çıktığı 25 maçta 8 gol ve 6 asist ile oynadı. (Ajansspor)



