Trabzonspor’a 52 milyon TL!

Yeni yönetim döneminde birçok sponsorluk anlaşmasına imza atan Trabzonspor, önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Bu doğrultuda Turkcell ve Huawei firmalarıyla reklam-etkinlik anlaşması imzalandı. Bu anlaşma dorultusunda Karadeniz ekibinin kasasına tam 52 milyon TL peşin para akışı sağlanacak. Ödemelerin düzenli yapılması konusunda yeni kaynaklar yaratmanın önemini bilen ve sıkı çalışan yönetim, nakit akışlara çok büyük önem veriyor.

Önümüzdeki süreçte yeni kaynak arayışlarının ve paralelde yeni sponsorlukların da duyurulması planlanıyor. Yapılan son anlaşmanın etkinliklerinin ise en kısa zamanda hayata geçirileceği gelen haberler arasında.