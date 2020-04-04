Trabzonspor yol haritasını belirledi! Corona virüsü planı...

Tüm dünyayı derinden sarsan corona virüsü (COVID-19) salgını, futbol ekonomisini de yakından etkiledi. Barcelona, Bayern Münih gibi Avrupa’nın en güçlü kulüpleri dahi futbolcu maaşlarında indirime giderken, Trabzonspor Yönetimi de yol haritasını belirledi. Buna göre kısa zamanda futbolcularla görüşmeler yapılacak. Öncelikli konu ise çok daha az ücrete çalışan kulüp personelinin maaşları. Bu konuda takım kaptanı Jose Sosa devreye girerken, “Gerekirse oyuncular olarak bu ay biz ödeyelim” mesajını gönderdi.

Yönetim ise “Biz hallederiz” cevabını verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, 2 günde sorunu çözürken, dün tüm personelin yaklaşık 2 milyon liralık maaşının hesaplara yatırıldığı öğrenildi.

Krizden güçlü çıkmak

Futbolcularla ilgili de önemli kararlar söz konusu. Göreve geldiğinden beri maaş bütçesini ciddi seviyede düşüren ve akılcı bir politikayla maliyetleri en aza indirgeyip, takımı da şampiyonluk yarışının favorisi haline getiren Başkan, bu sıkıntılı süreçten de güçlü çıkmanın hesaplarını yapıyor. Sturridge ve Mikel’in gitmesiyle bütçe anlamında eli rahatlayan yönetim, oyuncu maaşlarını kazandıkları rakama göre yüzde 75 ile 25 arasında düşürmeyi planlıyor.

Tavan ücret 1.5 milyon

Yerli futbolcuların bu konuda herhangi bir problem yaratmadığı öğrenilirken, yabancı isimlerle de görüşülecek. Gelecek sezon ise 1 milyon ile 1.5 milyon Euro aralığında maaşlar olacak. Maksimum 1-2 istisna yıldız için 2 milyon Euro seviyelerine çıkılacak. Yönetim, bunu kabul etmeyip “gitmek istiyorum” diyecek oyuncuların, mevcut global krizde bu paraları hiçbir yerde bulamayacakları görüşünde.

FANATİK ÖZEL