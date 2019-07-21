Trabzonspor ve Kasımpaşa, Ladislav Krejci transferi için yarışıyor!

Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Bordo Mavililer'in Bologna'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ladislav Krejci'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Haberde Bologna'nın takımdan göndermeye hazır olduğu Çek futbolcu için Kasımpaşa'nın da devrede olduğu ifade edildi. Altyapısından yetiştiği Sparta Prag'dan 2016 yazında ayrılarak Serie A ekibinin yolunu tutan Krejci'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler