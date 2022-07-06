Buna göre; gruplara kalan her takım 15,64 milyon Euro katılım payı kazanacak. Gruplarda her galibiyete 2.8 milyon Euro, beraberlikle 930 bin Euro verilecek. Son 16 turuna kalanlar 9,6 milyon, çeyrek finalistler 10,6 milyon ve yarı finalistler 15,5 milyon Euro alacak. Takımlar Play-Off turunda elense bile 5 milyon Euro’yu kasasına koyacak. Devler Ligi’nde ayrıca market geliri ve yayın havuzunda da ekstra gelir sağlanacak. Şampiyon Trabzonspor , Devler Ligi’nde Play-Off’u geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak. Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda Fırtına’nın rakibi 2 Ağustos’taki kura çekiminde belli olacak. İlk maç ise 16-17 Ağustos’ta oynanacak, rövanşı 23-24 Ağustos tarihlerinde.