Trabzonspor transfer haberi: Vormer ısrarı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezonda Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk adına çok daha iddialı bir ekip oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Club Brugge'ün kaptanı Ruud Vormer oldu.

Voetbal 24'ün haberine göre Trabzonspor, Vormer'i kadrosuna katmak istiyor. Fakat Club Brugge tarafında çok sevilen Hollandalı oyuncunun da Belçika'da kendini evinde gibi hissettiği aktarılıyor.

İlgili Haberler Gervinho Trabzonspor'un transfer teklifine sıcak bakıyor





Trabzonspor'un oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına dikkat çekici bir teklif yapma gerekliliğinden bahsedilmekte. 32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilse de Brugge'ün kaptanının gidişine kolay kolay izin vermeyeceği belirtilmekte.

2014'te Feyenoord'dan Brugge'e transfer olan Vormer'in Belçika ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Bu sezon Jupiler Pro League'de 31 maça çıkan Vormer; 5 gol, 11 asist ile takıına büyük katkı sağladı. Sezon genelinde ise 42 maçta forma giyen tecrübeli orta saha; 7 gol, 15 asistlik bir performans sergiledi.



