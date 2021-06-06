Trabzonspor transfer haberi: Meling için yeni teklif!
Trabzonspor'da solbek arayışları devam ederken gündemde olan Saracci, Umut Meraş, Danny Rose ve Wendell Borges gibi isimlere rağmen en ciddi girişim yapılan isim Birger Meling oldu. Bordo-mavili takım Nimes'in küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği Norveçli sol bek için son bir hamle daha yaptı.
Trabzonspor 'da solbek arayışları devam ederken gündemde olan Saracci, Umut Meraş, Danny Rose ve Wendell Borges gibi isimlere rağmen en ciddi girişim yapılan isim Birger Meling oldu. Bordo-mavili takım Nimes'in küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği Norveçli sol bek için son bir hamle daha yaptı.
Fransız kulübünün istediği 4 milyon Euro'luk bonservis rakamının gerçekçi olmadığını menajerler aracılığıyla ileten bordo- mavili yönetim, taksitler halinde 2 milyon 500 bin Euro önerdi. Meling'in ise Nimes'ten ayrılmak istediği ve teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi. (Takvim)