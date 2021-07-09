Trabzonspor ’da Alexander Sörloth bekleyişi devam ediyor. Bu süreçte, Leipzig’den de farklı açıklamalar geliyor. Bundesliga ekibinin yeni hocası Jesse Marsch, Norveçli yıldızla ilgili, “Sörloth iyi bir çocuk ve iyi oyuncu. Uzun süreli bir görüşme yaptık. Alex’e adil davranmamız lazım. Geçen sezon ritmini bulamadı. Önümüzdeki günler, haftalar bize neler gösterecek bakacağız. Adil bir değerlendirme için onu biraz daha tanımalıyım” dedi.

Sörloth’un kamptaki gidişatına göre karar vereceğini belirten Marsch, bir anlamda sürecin uzayacağını da işaret etmiş oldu. Leipzig Sportif Direktörü Oliver Mintzlaff ise Alman basınına verdiği demeçte, bazı isimlerin takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Yönetim yakın takipte

Mintzlaff, “Transferde hareketlilik olacak. Bazı oyunculardan vazgeçmemiz gerekiyor. Sörloth, Halstenberg ve Sabitzer’in geleceği henüz belirsiz. Ayrıca Hwang’ın da durumu değişebilir” ifadelerini kullandı. Jesse Marsch’ın sözlerinin aksine Leipzig’in sportif direktörü, Sörloth konusunda Trabzonspor’u daha umutlandıran açıklamalar yaparken, Trabzonspor Yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.