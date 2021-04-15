İtalya Serie A'da şampiyonluğa giden Inter, gelecek adına transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Tecrübeli kalecisi Samir Handanovic'in Haziran 2022'de bitecek sözleşmesi nedeniyle Inter, kaleci arayışlarına başlarken gündeme gelen isimlerden biri de Trabzonspor'un başarılı milli oyuncusu Uğurcan Çakır oldu.

Fichajes'in haberine göre önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek Handanovic, bu anlaşmayı 2023'e kadar uzatmaya sıcak baksa da önümüzdeki yaz 37 yaşında olacak Handanovic'in yerine bir kaleci transferi için çalışmalar yapılıyor. Jean musso, Pierluigi Gollini, Alessia Cragno ve Rui Silva gibi isimler gündemde yer alırken Trabzonspor'dan Uğurca Çakır'ın da listede olduğu aktarıldı.

Trabzonspor ve Milli Takım forması altında sergilediği başarılı performansla birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Uğurcan Çakır için Inter'in bu yaz bir hamle yapması beklenebilir.