Trabzonspor ’da Enis Destan’la başlayan gençlik rüzgarı devam edecek gibi gözüküyor... Fırtına, Bursaspor’un 18 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş’in transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ’nin de yakından ilgilendiği Taha’nın, Trabzonspor’u tercih ettiği ve gelişimi adına Abdullah Avcı’yla çalışmayı çok istediği öğrenildi. 18 yaşındaki Taha, bu sezon 1.Lig’de 12 maçta görev aldı, Türkiye Kupası’nda da 3 kez oynadı. Taha’nın yanı sıra Bursaspor’un 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Kerem Şen ve 2001’li forvet Batuhan Kör bitiriliyor. 3’lü paket halinde transfer edilecek Taha, Batuhan ve Kerem’le ilgili KAP açıklaması bekleniyor.